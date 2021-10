Imprese: da Antitrust via libera a progetto antifrode dell’Ania tra rami danni e vita (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, si temeva che non sussistessero sufficienti garanzie di terzietà tali per cui l'attività antifrode potesse essere effettivamente svolta a beneficio di tutti gli stakeholder, con il conseguente rischio, tra gli altri, di una preclusione anticoncorrenziale. Durante il procedimento istruttorio, prosegue la nota, Ania ha presentato una serie di impegni per risolvere le criticità concorrenziali indicate nel provvedimento di avvio. Gli impegni consistono in modifiche sostanziali al "progetto antifrode" comunicato inizialmente, tali da circoscrivere i possibili usi delle banche dati, da prevedere presidi volti a garantirne il corretto utilizzo e da consentire la più ampia adesione al progetto. L'Autorità ha, quindi, ritenuto che gli impegni presentati da Ania siano idonei a porre rimedio alle preoccupazioni concorrenziali espresse in sede di avvio: ciò in un contesto in cui, data l'ampia diffusione di attività fraudolente nel settore assicurativo, l'attività antifrode può condurre ad ingenti risparmi di costo, che possono tradursi in prezzi più convenienti per gli assicurati e in benefici per l'intera collettività. (Com)