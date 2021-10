Bosnia-Serbia: premier serba Brnabic in visita in Repubblica Srpska

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La premier della Serbia, Ana Brnabic, ha avviato una visita di un giorno in Repubblica Srpska, entità serba della Bosnia Erzegovina. La premier ha dichiarato, nella prima tappa presso il comune di Nevesinje, che la Serbia ha stanziato 88,5 milioni di euro per progetti nella Repubblica Srpska dal 2014 a oggi. Brnabic ha spiegato ai giornalisti che Nevesinje è stato scelto come prima tappa perché è uno dei comuni che hanno ricevuto un'assistenza speciale dal governo della Serbia, per un importo di tre milioni di euro. Per ora al comune sono stati versati 1,5 milioni di euro, e il resto verrà erogato entro la fine dell'anno. Dei primi 1,5 milioni di euro, come Brnabic ha affermato, una parte è stata destinata alla ricostruzione e all'equipaggiamento della Scuola di musica, della Casa della cultura, della Biblioteca nazionale, della scuola primaria, dell'asilo e per le strade comunali. "Dal 2014 abbiamo aiutato la Repubblica Srpska con circa 88,5 milioni di euro per vari progetti. L'obiettivo era migliorare la qualità della vita dei cittadini", ha detto la premier. (Seb)