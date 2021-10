Sudafrica: ministero Ambiente, impianto chimico di Durban preso d'assalto a luglio non aveva requisiti per operare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia chimica sudafricana United Phosphorus non rispettava i requisiti ambientali per gestire il suo impianto chimica di Cornubia, vicino a Durban, preso d'assalto nei saccheggi del luglio seguiti all'arresto dell'ex presidente Jacob Zuma. È quanto emerso da un rapporto governativo pubblicato ieri dalla ministra dell'Ambiente, Barbara Creecy, a seguito di un'indagine sul disastro ambientale. La fabbrica, che immagazzina vari tipi di prodotti chimici, è stata presa di mira durante i disordini di luglio e alcune spiagge situate nelle vicinanze sono state chiuse a causa della fuoriuscita di sostanze chimiche dall'impianto. Fornendo i dettagli dell'indagine preliminare, la ministra ha affermato che è stato aperto un procedimento penale contro l'azienda chimica, che non aveva ottenuto i permessi ambientali per l'esercizio dell'impianto, e ha dichiarato che potrebbero volerci diversi anni perché la costa locale si riprenda. La dirigenza di United Phosphorus, da parte sua, non ha ammesso finora alcuna responsabilità.(Res)