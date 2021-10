Imprese: Ania, accogliamo con grande favore via libera a progetto antifrode

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Associazione nazionale delle imprese assicuratrici (Ania), ha accolto “con grande favore il via libera dell’Antitrust al nostro progetto antifrode, che sarà in grado di sostenere attivamente le compagnie assicurative, l’autorità di vigilanza, gli organi giudiziari e le forze dell’ordine nella loro attività di prevenzione e contrasto del fenomeno delle frodi, con benefici in termini di efficienza e di riduzione dei costi sull’intero sistema, soprattutto per gli assicurati”. Lo ha scritto l’associazione stessa in una nota. “Siamo lieti che, nell’ambito del procedimento, l’Agcm abbia valutato positivamente i nostri impegni che hanno ricevuto anche il parere positivo dell’Ivass: per l’avvio operativo del progetto, siamo in attesa della valutazione del Garante della privacy che auspichiamo positiva e in tempi brevi”, ha scritto l’associazione. (Com)