Ue: Commissione, nessun commento su nomi emersi da inchiesta Pandora Papers

- La Commissione europea non intende commentare i nomi citati nell'inchiesta dei Pandora Papers. Lo ha detto il portavoce della Commissione europea, Dana Spinand. "Non siamo nella posizione di fare alcun commento su nomi, individui, entità, citati in questi documenti", ha detto Spinand, sottolineando che la Commissione è "molto scrupolosa nella lotta all'evasione" ma che questo non la pone nella condizione "di prendere posizione sui nomi rivelati". (Beb)