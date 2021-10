Piemonte: maltempo, allerta arancione nel Verbano, si temono frane e esondazioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In ragione di questo quadro meteorologico e degli effetti al suolo attesi, il Centro Funzionale Regionale di Arpa ha emesso un’allerta gialla per temporali forti sulle provincie orientali della Regione e, a causa del marcato peggioramento del tempo per la giornata di domani, un’allerta arancione per rischio idrogeologico ed idraulico sul verbano a partire dalla mattinata di lunedi in estensione a tutto il settore orientale della regione con possibili limitate esondazioni dei corsi d’acqua nonchè frane e colate sui versanti. Per rimanere informati sull’evoluzione della situazione meteo-idrologica si invita a consultare gli aggiornamenti che verranno emessi dal centro funzionale nel corso della giornata di domani. (Rpi)