'Ndrangheta: fermati esecutori omicidio fratello pentito Bruzzese

- I soggetti sottoposti a fermo dai carabinieri del Ros, nell'inchiesta coordinata dalle Procure antimafia di Ancona e Reggio Calabria, secondo le indagini sarebbero tra gli organizzatori ed esecutori materiali dell'omicidio di Marcello Bruzzese, fratello del collaboratore di giustizia Girolamo Bruzzese, e affiliati alla cosca Crea di Rizziconi. Le indagini, durate quasi tre anni, hanno condotto alla identificazione di V.R., T.M e C.F quali organizzatori ed esecutori materiali del delitto, permettendo di ricostruire le varie fasi in cui il progetto omicidiario è stato portato a compimento. Le verifiche condotte hanno consentito di accertare come nei periodi immediatamente precedenti all'omicidio gli indiziati avevano condotto minuziosi e ripetuti sopralluoghi per studiare le abitudini della vittima, servendosi, in queste circostanze, di documenti falsi e di una serie di accorgimenti utili a impedire la propria identificazione. Le investigazioni della Procura distrettuale reggina, svolte stretto raccordo operativo con quella di Ancona, completano il quadro ricostruttivo in quanto collocano T.M. nel contesto mafioso calabrese. L'uomo, infatti, è stato raggiunto anche dal provvedimento precautelare emesso dalla Procura reggina poiché gravemente indiziato di appartenere alla 'ndrangheta ed in particolare alla cosca Crea, quale uomo di fiducia di Domenico Crea, esponente di vertice della suddetta articolazione mafiosa. (segue) (Com)