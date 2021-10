'Ndrangheta: fermati esecutori omicidio fratello pentito Bruzzese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il provvedimento restrittivo ha inoltre riguardato L.V., indagato per essere partecipe della cosca Crea, il quale nel corso del tempo ha intrattenuto strette relazioni con il capo cosca Teodoro Crea. Dalle indagini è emerso come T.M. e L.V stavano pianificando più attentati omicidiari nell'interesse di Domenico Crea, anche come ritorsione per l'emissione della sentenza di condanna emessa il 12 dicembre del 2020 dalla Corte di appello di Reggio Calabria a carico di Teodoro, Giuseppe e Antonio Crea. E' emerso, inoltre, il coinvolgimento di C.F. nella pianificazione di attentati omicidiari. Il vasto compendio probatorio raccolto dalle attività condotte dal Ros, ha permesso di circoscrivere il movente dell'azione omicidiaria nella vendetta trasversale, nell'interesse della cosca Crea, per la collaborazione avviata da Girolamo Biagio Bruzzese nel 2003. Non è stata, infatti, individuata alcuna causale alternativa riconducibile a rapporti personali tra gli esecutori dell'omicidio e la vittima, e inoltre le propalazioni del collaboratore di giustizia Bruzzese non hanno riguardato gli indiziati. All'omicidio va quindi attribuita una valenza strategica, in quanto necessario a rimarcare la perpetuazione dell'operatività della cosca Crea e della sua capacità di intimidazione, nonché a scoraggiare, nell'ambito della consorteria, ulteriori defezioni collaborative. (Com)