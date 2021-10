Roma: truffe online internazionali, giro d'affari da due milioni di euro, 14 arresti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le 2 vittime avevano risposto ad un annuncio in rete che pubblicizzava la vendita di un mezzo agricolo a prezzo concorrenziale, ed erano stati indotti a versare su 2 conti correnti, entrambi intestati ad uno degli indagati, la somma complessiva di 87.000 e 55.000 euro, senza ottenere nulla in cambio. Gli accertamenti intrapresi sui movimenti bancari dei 2 conti correnti hanno permesso di stabilire che i destinatari delle misure cautelari, una volta ricevute le ingenti somme di denaro, attraverso un sistema ben collaudato di "Money Laundering", provvedevano a versarle su altri conti correnti intestati ad altri indagati i quali, rapidamente, effettuavano in parte dei prelievi di contante e in parte versavano su società del tipo "Money Trasfer" o su conti correnti esteri. Oltre alle truffe on-line è stato accertato che gli indagati si erano resi responsabili di numerosi raggiri informatici (phishing) mediante i quali i sodali riuscivano a sostituire il proprio Iban a quello effettivo sul quale l'ignaro debitore (solitamente un imprenditore) versava l'importo dovuto. (segue) (Rer)