Roma: truffe online internazionali, giro d'affari da due milioni di euro, 14 arresti (3)

- Grazie alla ricostruzione dei flussi di denaro e all'analisi dei numerosi conti correnti coinvolti nella illecita attività, è stato accertato che l'importo complessivo delle somme sottratte, attraverso numerose truffe internazionali, tutte commesse tra l'inizio del 2020 e i primi mesi del 2021, ammonta a circa 2 milioni di euro. Nel corso delle indagini, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, si è proceduto al sequestro di numerosi conti correnti, utilizzati per la commissione dei reati, e sono stati recuperati oltre 200.000 euro. Le misure cautelari sono state eseguite nei confronti di soggetti rintracciati nella Capitale, a Terni e a Genova; sono attivamente ricercati gli altri indagati non ancora rintracciati, alcuni dei quali domiciliati in altre regioni della Penisola ed altri rientrati nel loro Stato d'origine. (Rer)