Croazia: Covid, da oggi green pass obbligatorio per il personale sanitario

- E' in vigore a partire da oggi l'obbligo del possesso di green pass contro il Covid-19 per il personale sanitario in Croazia. Secondo quanto riporta la stampa locale, il ministro della Salute Vili Beros si è recato oggi presso il Centro clinico di Zagabria per segnare l'inizio del nuovo provvedimento. Circa 50 operatori sanitari si sono radunati di fronte al Centro clinico per protestare contro l'obbligo del certificato anti Covid. "Nessun inizio è facile. Lascio il diritto ad avere opinioni diverse, però, in una situazione in cui il virus è in giro da un anno e mezzo, negare la sua esistenza, negare i numerosi decessi e le situazioni difficili non è giustificabile. Il mio compito è garantire la sicurezza del sistema sanitario e cercherò di farlo", ha detto Beros replicando così ai manifestanti. A partire da oggi ogni dipendente del sistema sanitario e delle istituzioni di assistenza sociale in Croazia deve avere un certificato covid digitale in formato europeo, così come i visitatori dei pazienti. Coloro che non sono vaccinati o che non hanno superato la malattia devono presentare un test negativo al Covid. Beros ha ribadito che le misure sono temporanee e che cambieranno a seconda dell'evoluzione della situazione epidemiologica e del processo di vaccinazione. "Non mi è chiaro perché qualcuno non vuole essere testato, perché qualcuno non vuole contribuire alla sicurezza del sistema sanitario", ha infine commentato Beros. (Seb)