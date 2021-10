Ecuador: presidente Lasso su Pandora Papers, sempre pagato tutte le tasse in patria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Ecuador, Guillermo Lasso, ha smentito le accuse di evasione fiscale contenute nella inchiesta giornalistica "Pandora Papers", rivendicando di aver sempre dichiarato tutto il patrimonio e pagato le corrispettive tasse in patria. "Tutti gli investimenti che ho realizzato in Ecuador e all'estero sono stati fatti sempre entro la cornice legale", ha sottolineato Lasso a chiusura di una nota nella quale ricorda di aver collaborato "in modo volontario e aperto" alle indagini giornalistiche. L'ipotesi emersa dalle carte è che l'ex banchiere e imprenditore sarebbe arrivato ad avere partecipazioni in 14 società registrate in paradisi fiscali a Panama, nel Sud Dakota e nel Delaware. Grazie a queste avrebbe tra le altre cose anche garantito pagamenti mensili ad alcuni suoi familiari diretti. (segue) (Brb)