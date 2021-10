Romania: Iohannis, necessario riformare sanità per rispondere alle crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Romania è necessaria una profonda riforma del sistema sanitario nazionale per evitare che lo Stato debba trovarsi in situazioni di emergenza come quella di dovere spegnere gli incendi negli ospedali. Lo ha detto il presidente romeno, Klaus Iohannis, all'apertura dell'anno accademico all'Università di medicina e farmacia "Carol Davila". Iohannis ha affermato che "la pandemia ci ha insegnato molte lezioni, in molti settori". "Sotto la pressione della pandemia - ha proseguito - le vulnerabilità del sistema sanitario romeno, perpetuate da decenni, sono state evidenziate più drammaticamente che mai e hanno generato tragedie umane che hanno afflitto un'intera nazione. Non dobbiamo più trovarci nella grave situazione di spegnimento degli incendi negli ospedali. Dobbiamo assolvere al più presto all'impegno di una profonda riforma del sistema sanitario, da cui dipende il futuro di generazioni di medici e la sicurezza dei pazienti", ha affermato il capo dello Stato precisando che "possiamo coprire queste esigenze di investimento anche con i fondi forniti nel Piano nazionale di recupero e resilienza, che fornisce circa 2,4 miliardi di euro per il sistema sanitario". "Cari docenti, so che molti di voi hanno attraversato un periodo impegnativo e difficile, che sembra non finire mai. La pressione esercitata sul sistema sanitario e le difficoltà di organizzare il processo educativo in regime online o ibrido hanno reso particolarmente complicata la formazione universitaria medica", ha sottolineato Iohannis ai presenti alla cerimonia. (segue) (Rob)