Romania: Iohannis, necessario riformare sanità per rispondere alle crisi (2)

- Il capo dello Stato ha anche parlato della gratitudine dovuta a coloro che lavorano nel campo della salute. "Vi chiediamo molto in questo periodo e forse non vi abbiamo sempre mostrato - come società - la gratitudine che meritate, ma siete indispensabili per il futuro di questa nazione", ha detto Iohannis. "Nel contesto della pandemia sono state sollevate le esigenze del sistema sanitario nazionale. La medicina è stata ovviamente in prima linea nella lotta agli effetti di questa terribile epidemia. Siamo tutti consapevoli dell'importanza del ruolo che il medico di base può svolgere nel dialogo costante e nella corretta informazione dei pazienti, della necessità di sviluppare la telemedicina e di deburocratizzare le procedure, ma anche il ruolo della sanità e della medicina di laboratorio", ha concluso il capo di Stato. (Rob)