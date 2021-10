Germania: Wissing (Fdp), no ad aumento tasse se andremo al governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale del Partito liberaldemocratico (Fdp), Volker Wissing, ha ribadito la promessa elettorale della propria formazione, secondo cui non vi saranno aumenti delle tasse in Germania in caso di partecipazione al prossimo governo federale. “La Fdp l'ha detto chiaramente e la Fdp non si allontana da questa posizione”, ha dichiarato Wissing nel corso di un'intervista rilasciata all'emittente televisiva “Zdf”. Il segretario generale della Fdp ha aggiunto: “Si sa che la politica fiscale è sempre un grosso ostacolo nella formazione delle coalizioni”. Wissing ha, infine, osservato come, in materia di imposte, i liberaldemocratici siano più vicini all'Unione cristiano-democratica (Cdu) e all'Unione cristiano-sociale (Csu) che al Partito socialdemocratico tedesco (SpD). (Geb)