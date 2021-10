Germania: Klingbeil (SpD), no a linee rosse in colloqui su formazione governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito socialdemocratico tedesco (SpD) non intende tracciare “linee rosse” sui contenuti, nei colloqui sulla formazione del prossimo governo federale con i Verdi e il Partito liberaldemocratico (Fdp). È quanto dichiarato dal segretario generale della SpD, Lars Klingbeil, nel corso di un'intervista rilasciata all'emittente televisiva “Zdf”. Per Klingbeil, “non si tratta di formulare linee rosse”, ma di affrontare le grandi sfide per la Germania, come l'aumento del salario minimo a 12 euro, alloggi ad affitti accessibili e pensioni stabili. Secondo il segretario generale della SpD, queste sono “questioni molto importanti” per i socialdemocratici. (Geb)