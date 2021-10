Viabilità: sabato 9 ottobre chiusura/deviazione della SP "Paullese"a Settala

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La città metropolitana di Milano annuncia in una nota che nella giornata di sabato 9 ottobre, dalle ore 6:30 alle ore 19:30 provvederà alla chiusura della SP ex SS 415 "Paullese" nel Comune di Settala. La chiusura si rende necessaria la fine di procedere alle attività di scavo per la posa di infrastrutture per le reti tecnologiche. Il traffico verrà deviato lungo percorsi alternativi. L'intervento si inserisce all'interno dei lavori di riqualificazione e potenziamento della SP "Paullese".(Com)