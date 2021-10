Francia: candidata presidenziali Pecresse, "dibattito su Repubblicani è chiuso"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dibattito sulla modalità di selezione del candidato per i Repubblicani alle prossime elezioni presidenziali francesi "è chiuso". La presidente dell'Ile-de-France e candidata all'Eliseo Valerie Pecresse risponde così a Xavier Bertrand, che è in cerca del sostegno del partito di centrodestra. I Repubblicani decideranno il candidato in occasione del congresso previsto per il 4 dicembre. "Non c'è più tempo da perdere per dibattere", ha detto Pecresse ai microfoni dell'emittente "France Inter", sottolineando il "dovere di unità". "Non siamo d'accordo su tutto con Xavier Bertrans", continua la presidente della regione di Parigi, secondo la quale il prossimo presidente francese dovrà essere un "ecologista sincero". (Frp)