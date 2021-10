Ue: Eurostat, tasso risparmio famiglie al 19 per cento in secondo trimestre 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di risparmio delle famiglie nell'area euro si è attestato al 19 per cento nel secondo trimestre del 2021, rispetto al 21,5 per cento nel primo trimestre del 2021. Questi i dati di Eurostat, l'Ufficio di statistica dell'Unione europea, che ha spiegato che si tratta comunque del terzo valore più alto dall'inizio della serie storica nel 1999 (il più alto è stato 25,2 per cento nel secondo trimestre del 2020). Allo stesso tempo, il tasso di investimento delle famiglie nell'area dell'euro è aumentato dal 9,2 per cento al 9,4 per cento nel secondo trimestre del 2021. Nel secondo trimestre del 2021, la quota di profitto delle imprese è scesa dal 41,6 per cento al 41,2 per cento nell'area dell'euro. Il tasso di investimento delle imprese nell'area dell'euro è sceso al 23,6 per cento, rispetto al 23,9 per cento del primo trimestre del 2021. (segue) (Beb)