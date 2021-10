Ue: Eurostat, tasso risparmio famiglie al 19 per cento in secondo trimestre 2021 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Eurostat ha specificato che la diminuzione del tasso di risparmio delle famiglie nell'area dell'euro è spiegata dall'aumento dei consumi del 4,4 per cento, mentre il reddito disponibile lordo delle famiglie è aumentato a un tasso inferiore dell'1,3 per cento. L'aumento del tasso di investimento delle famiglie nell'area dell'euro si spiega con un aumento del 2,9 per cento degli investimenti fissi lordi, mentre è aumentato anche il reddito disponibile lordo, ma a un tasso inferiore (+1,3 per cento).La diminuzione della quota di profitto delle imprese nell'area dell'euro di 0,4 punti percentuali è spiegata dall'aumento del valore aggiunto lordo delle imprese a un tasso inferiore (+1,1 per cento) rispetto ai redditi da lavoro dipendente (salari e contributi sociali) più tasse meno sussidi alla produzione (+1,6 per cento). La diminuzione del tasso di investimento delle imprese nell'area dell'euro di 0,3 punti percentuali è spiegata dalla diminuzione (-0,4 per cento) degli investimenti fissi lordi delle imprese, mentre il valore aggiunto lordo è aumentato dell'1,1 per cento. (Beb)