Ue: Eurostat, avanzo di 108,8 miliardi di euro in secondo trimestre 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel secondo trimestre del 2021 il conto corrente della bilancia dei pagamenti dell'Unione europea ha registrato un avanzo di 108,8 miliardi di euro (3,1 per cento del Pil), in calo rispetto a un avanzo di 122,9 miliardi di euro (3,7 per cento del Pil) del primo trimestre del 2021 e in aumento da un avanzo di 80,0 miliardi di euro (2,6 per cento del Pil) nel secondo trimestre del 2020. Questo sono le stime diffuse da Eurostat, l'Ufficio di statistica dell'Unione europea. Nel secondo trimestre del 2021 rispetto al primo trimestre del 2021, è diminuito l'avanzo del conto merci (+74,4 miliardi di euro rispetto a +96,4 miliardi di euro), così come l'avanzo del conto servizi (+27,2 miliardi di euro rispetto a +31,9 miliardi di euro). L'avanzo del conto del reddito primario è aumentato (+26,8 miliardi di euro rispetto a +16,5 miliardi di euro), mentre è diminuito il disavanzo del conto del reddito secondario (-19,6 miliardi di euro rispetto a -21,9 miliardi di euro). È diminuito il disavanzo in conto capitale (-0,4 miliardi di euro rispetto a -3,5 miliardi di euro). Nel secondo trimestre del 2021, l'Ue ha registrato avanzi delle partite correnti esterne con Regno Unito (+53,6 miliardi di euro), Stati Uniti (+25,3 miliardi di euro), Svizzera (+21,9 miliardi di euro), Hong Kong (+5,9 miliardi di euro), Canada (+4,3 miliardi di euro), Brasile (+4,2 miliardi di euro) e India (+0,5 miliardi di euro). Si sono registrati disavanzi con Cina (-20,9 miliardi di euro), Russia (-7,1 miliardi di euro), centri finanziari offshore (-3,9 miliardi di euro) e Giappone (-0,1 miliardi di euro). (segue) (Beb)