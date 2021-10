Pandora Papers: Cipro, studio legale Anastasiades avrebbe coperto miliardario russo Lebedev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo studio legale fondato dal presidente cipriota, Nikos Anastasiades, avrebbe tenuto nascosti i beni dell'imprenditore ed ex senatore russo, Leonid Lebedev, coperto tramite beneficiari fittizi. E' quanto emerge dall'inchiesta di giornalismo investigativo Pandora Papers, che ha rivelato ricchezze nascoste di leader politici mondiali e imprenditori. "Uno studio legale, Nikos Anastasiades and Partners, figura come un elemento chiave quale piattaforma offshore per le ricchezze russe. Lo studio mantiene il nome del suo fondatore, il presidente cipriota, e le sue figlie sono partner in esso", si legge in un passaggio dell'inchiesta. Secondo Pandora Papers, nel 2015 uno società legale di Panama, Alcogal, avrebbe scoperto che lo studio del presidente cipriota avrebbe aiutato il miliardario russo Lebedev: Anastasiades and Partners avrebbe dapprima comunicato che stava gestendo quattro società offshore a scopi benefici, mentre da un rapporto presentato in seguito al regolatore finanziario delle isole Vergini britanniche sarebbe emerso che il vero proprietario di tali società era in realtà Lebedev. Quest'ultimo ha lasciato la Russia nel 2015, dopo essere stato accusato per non aver dichiarato i suoi beni. (segue) (Gra)