Pandora Papers: Cipro, studio legale Anastasiades avrebbe coperto miliardario russo Lebedev (2)

- Contattato dall'emittente "Bbc", lo studio legale Anastasiades ha smentito queste informazioni sottolineando inoltre che l'attuale capo dello Stato cipriota non ha più azioni della compagnia dalla sua elezione nel 2013 e non ha più un ruolo attivo da quando divenne leader dell'opposizione nel 1997. Secondo l'inchiesta, Anastasiades potrebbe non essere stato effettivamente a conoscenza delle presunte coperture offerte dallo studio legale a Lebedev nel 2015, tuttavia viene riferito che il presidente cipriota avrebbe avuto dei contatti con l'ex senatore russo consigliandogli di utilizzare il programma all'epoca attivo a Cipro per ottenere la cittadinanza in cambio di investimenti nell'isola. Il miliardario russo avrebbe a tale scopo acquistato una villa nella località costiera cipriota di Limassol. Parlando al quotidiano "The Guardian", Anastasiades ha definito il suo rapporto con Lebedev "cordiale" precisando tuttavia che il miliardario russo non è mai stato "cliente" dello studio legale. "In nessun momento ed in nessuna occasione ho gestito gli affari dei clienti del mio studio legale, Lebedev incluso", ha aggiunto. (Gra)