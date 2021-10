Milano: Bicocca, dal 7 ottobre al "Festival generazioni" un nuovo modello di società post-covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prove generali per una società giusta, green e inclusiva. Per quattro giorni, dal 7 al 10 ottobre prossimi, nel campus Bicocca e in tutto territorio del municipio 9 andrà in scena il "Festival generazioni – Educazione, sostenibilità e giustizia sociale". Quasi 100 appuntamenti tra talk, performance, laboratori, mostre e dibattiti accomunati da una visione ampia sulle sfide dei nostri giorni: dalla lotta alle disuguaglianze, alla giustizia ambientale, fino alla promozione dei diritti dei più piccoli e dei fragili. Promosso dal dipartimento di Scienze umane per la formazione "Riccardo Massa" dell'Università di Milano-Bicocca, il "Festival generazioni" permetterà alle diverse componenti della società che animano il territorio di confrontarsi sulle strade che possono portare verso l'obiettivo di una società più giusta e sostenibile e di valorizzare i passi già compiuti in questa direzione. Con il Festival Generazioni la città proverà inoltre a riprendersi i suoi spazi dopo le fasi più dure della pandemia. Nella cornice del Bicocca Stadium chi vorrà potrà mettersi alla prova con diverse discipline in una giornata dedicata allo sport (9 ottobre). Attraverso la cargobike di PepaLab, Laboratorio del Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione, si potranno attraversare i luoghi nei quali, durante i giorni del Festival, avverranno eventi dedicati alle arti espressive, performative e partecipate (8, 9 e 10 ottobre). Studenti e personale dell'Ateneo ma anche abitanti del quartiere Bicocca potranno partecipare a un incontro sull'uso consapevole degli imballaggi di plastica per alimenti e contribuire a rendere il campus più sostenibile (8 ottobre). I più piccoli scopriranno l'uso responsabile del denaro attraverso la lettura animata di una fiaba (9 ottobre) e potranno partecipare a laboratori di educazione scientifica promossi da Communities for sciences (9 ottobre). (segue) (Com)