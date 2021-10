Milano: Bicocca, dal 7 ottobre al "Festival generazioni" un nuovo modello di società post-covid (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Festival vedrà la partecipazione del ministro per le Pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti, e dell'ingegnere aerospaziale, Amalia Ercoli-Finzi, ospiti d'onore dell'appuntamento "Le donne che fanno la storia. Esperienze di genere in politica e nelle scienze", una tavola rotonda sul tema delle donne attive nel mondo della politica e delle scienze con un'attenzione particolare al confronto tra generazioni, organizzata dal Comitato Unico di Garanzia e dal Centro interdipartimentale per gli Studi di genere – ABCD dell'Ateneo (8 ottobre, ore 16). Attraverso esempi di corsi di vita intergenerazionali, le donne con le loro esperienze positive si faranno portatrici di modelli alternativi a contrasto degli stereotipi di genere. Ospite d'eccezione del Festival sarà anche l'illustratore e architetto Carlo Stanga. Il Festival Generazioni, inoltre, propone uno Youth Forum: due giornate, quelle del venerdì e del sabato, dedicate ad attività laboratoriali e momenti di scambio e approfondimento pensati per i giovani tra i 15 e i 25 anni, che avranno la possibilità di confrontarsi con organizzazioni e associazioni quali il Comitato Italiano per Unicef, Eurochild, Legambiente e il Garante dei Diritti per l'Infanzia e l'Adolescenza della città di Milano."Tre giorni dedicati all'incontro fra generazioni, per costruire un dialogo che possa animare e dare voce al territorio - spiega Elisabetta Biffi, direttrice del Festival insieme a Stefano Malatesta, entrambi docenti dell'Ateneo -. Una costellazione di eventi sostenibili dove ricerca, impegno sociale e promozione culturale diventano pilastri per progettare insieme una società più giusta". (Com)