India: vaccini, oltre 900 milioni di somministrazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In India sono stati somministrati a oggi 907.932.861 dosi di vaccini contro il coronavirus, di cui 2.346.176 ieri, secondo gli ultimi dati del ministero della Sanità. Nel dettaglio tra gli operatori sanitari 10.373.789 hanno ricevuto la prima dose e 8.934.169 la seconda. Tra gli altri lavoratori esposti al rischio di contagio 18.355.327 hanno ricevuto la prima e 15.109.293 la seconda. Alle persone con più di 60 anni sono andati 102.323.752 prime dosi e 57.175.623 richiami; a quelle tra 45 e 59 anni 161.296.306 prime dosi e 78.584.116 richiami. Infine, 367.465.954 persone di età compresa tra 18 e 44 anni hanno ricevuto la prima dose e 88.314.532 il richiamo. Il ministro della Sanità, Mansukh Mandaviya, su Twitter, ha dichiarato che la prima dose di vaccino è stata somministrata al 70 per cento della popolazione. Poco meno del 18 per cento ha completato il ciclo vaccinale. Lo stesso Mandaviya il 20 settembre ha annunciato che l’India riprenderà questo mese a esportare vaccini al fine di adempiere ai propri impegni nei confronti del programma di distribuzione internazionale Covax, lanciato da Gavi - The Vaccine Alliance, Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (Cepi) e Organizzazione mondiale della sanità (Oms). (segue) (Inn)