Perù: presidente Castillo lancia seconda riforma agraria (2)

- Il capo dello stato ha spiegato che la riforma non punta a espropriare terreni né a toccare i diritti di proprietà. “Proponiamo di cambiare il modo di governare in modo che il nostro Stato si metta al servizio delle famiglie di agricoltori che sono stati trascurati per decenni, governo dopo governo", ha affermato il presidente. Il primo provvedimento della riforma, ha detto, sarà la creazione di un gabinetto per lo sviluppo agrario e rurale, presieduto dallo stesso Castillo e composto dai ministeri della produzione, delle infrastrutture e dello sviluppo sociale, oltre che rappresentanti delle amministrazioni regionali e locali. Questo gabinetto si occuperà di progettare e promuovere politiche per lo sviluppo rurale e agrario nel paese. (Brb)