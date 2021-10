Francia: dipartimento Bouches-du-Rhone in stato di allerta per il maltempo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento del Bouches-du-Rhone, nel sud della Francia, è stato posto sotto "vigilanza rossa" a causa delle forti piogge che si sono abbattute in queste ultime ore. Il sindaco di Marsiglia, Benoit Payan, ha invitato su Twitter i cittadini a non mandare i figli a scuola, sebbene gli istituti restano aperti per "accogliere coloro che si ritrovano senza soluzione". L'università di Aix-Marsiglia ha annullato i corsi e ha lasciato i dipendenti a casa. A Marsiglia e a Cannes è stata istituita una cellula di crisi. Secondo il servizio dipartimentale di incendio e soccorso del dipartimento, è prevista una seconda ondata di pioggia dalle 14:00 alle 21:00.(Frp)