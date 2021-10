Cop26: Di Maio, partecipazione giovani essenziale quando parliamo del nostro futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La partecipazione dei giovani “è essenziale quando parliamo del nostro futuro, del loro futuro”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, intervenendo oggi in Vaticano all’evento “Fede e Scienza: verso la COP26”, che riunisce leader religiosi e scienziati attorno ad un Appello rivolto ai partecipanti alla COP26, la conferenza sul clima co-organizzata da Regno Unito e Italia. “Sono onorato di ricevere a nome del Governo italiano l’appello firmato oggi da tutte le comunità religiose qui presenti”, ha dichiarato il ministro facendo riferimento al documento consegnato da papa Francesco nelle mani del responsabile della Farnesina e del presidente designato della Cop-26, Alok Kumar Sharma. “Questo appello offre un impulso inedito alla COP26, incoraggiando i Governi ad un approccio ambizioso in vista di Glasgow”, ha affermato il ministro, secondo cui i leader religiosi hanno sempre avuto un ruolo fondamentale nel favorire l’assunzione di responsabilità da parte di ogni cittadino del mondo, al di là della specifica appartenenza religiosa. “Mai come in questo momento, su temi che ci riguardano tutti, come la sfida ambientale, il vostro contributo è cruciale”, ha dichiarato Di Maio, che poi ha fatto riferimento all’urgenza di “proteggere la nostra casa comune” indicata dal Papa nella lettera enciclica “Laudato si’”. “E sono fermamente convinto che coloro che più di tutti contribuiranno a proteggerla, saranno i nostri giovani. E’ per questo che la presenza, in questa sede, dei giovani dello Youth4Climate, appena conclusosi a Milano, è tutt’altro che simbolica. Come ha evidenziato il presidente del Consiglio Mario Draghi in questi giorni, la partecipazione dei giovani è essenziale quando parliamo del nostro futuro, del loro futuro”, ha affermato Di Maio. (segue) (Res)