Cop26: Di Maio, partecipazione giovani essenziale quando parliamo del nostro futuro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ed è per questo che come Governo abbiamo fortemente voluto l’evento di Milano, così da permettere a ragazze e ragazzi di presentare le loro proposte ai 'grandi della Terra' che parteciperanno alla Conferenza di Glasgow”, ha aggiunto DI Maio, il quale ha sottolineato che durante questo anno, l’Italia è stata protagonista dei principali eventi multilaterali, ospitando il Global Health Summit, detenendo la Presidenza del G20, e lavorando da co-partner del Regno Unito alla Cop26. “In questa prospettiva, abbiamo deciso di porre al centro di tutti questi appuntamenti, i giovani”, ha affermato il responsabile della Farnesina, sottolineando che come contributo dell’Italia alla Conferenza sul Futuro dell’Europa, il Paese ospiterà a novembre a Roma il Forum dei giovani Unione europea-Balcani, attraverso cui i giovani dei Paesi che ambiscono ad entrare nell’Unione Europea potranno già contribuire a migliorarla. “Nell’ambito del G20 Trade di Sorrento che si terrà la settimana prossima, e che avrà al centro il tema della sostenibilità, organizzeremo l’evento G20 Innovation League: 100 giovani startupper da tutti i Paesi G20, si confronteranno con venture capitalist sulle principali sfide globali. Alla fine dell’evento, le migliori idee innovative saranno finanziate”, ha precisato Di Maio. “A dicembre organizzeremo uno Youth Forum per parlare di clima e ambiente, nell’ambito dei ‘Med Dialogues’: la nostra conferenza annuale sul Mediterraneo, che ospita i principali governi dei Paesi della regione”, ha aggiunto. (Res)