Cop26: Di Maio, diplomazia climatica costituisce direttrice cruciale politica estera Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La diplomazia climatica costituisce una direttrice cruciale della politica estera dell’Italia. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, intervenendo oggi in Vaticano all’evento “Fede e Scienza: verso la COP26”, che riunisce leader religiosi e scienziati attorno ad un Appello rivolto ai partecipanti alla COP26, la conferenza sul clima co-organizzata da Regno Unito e Italia. “È, anzitutto, guardando al Mediterraneo e al nostro vicinato, che constatiamo come la diplomazia climatica sia legata strettamente all’obiettivo di assicurare, oltre ad uno sviluppo sostenibile, la pace e la sicurezza internazionali. In questo senso, la diplomazia climatica costituisce una direttrice cruciale della politica estera dell’Italia, soprattutto in un anno in cui esercitiamo importanti responsabilità a livello multilaterale”, ha dichiarato Di Maio. “Il cambiamento climatico è un moltiplicatore di rischio, sempre più spesso causa di tensioni internazionali, conflitti e migrazioni forzate. La siccità, i vasti incendi di questa estate e le difficoltà di approvvigionamento idrico in diversi Paesi del Mediterraneo, sono solo alcuni esempi dell’effetto destabilizzante del cambiamento climatico, in una regione che si riscalda venti volte più rapidamente rispetto alla media globale”, ha aggiunto il responsabile della Farnesina. (segue) (Res)