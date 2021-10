Cop26: Di Maio, diplomazia climatica costituisce direttrice cruciale politica estera Italia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di Maio ha inoltre aggiunto l’importanza dell’impegno a sostegno dei sistemi agroalimentari sostenibili e resilienti, riaffermato con la Dichiarazione di Matera dei ministri degli Esteri e dello Sviluppo G20, il 28 e 29 giugno scorso. “Come Presidenza G20 e partner del Regno Unito per la COP26, l’Italia è in prima linea per accelerare la transizione energetica verso la neutralità climatica entro il 2050. Consideriamo, gli appuntamenti che stiamo ospitando durante questo anno, tappe importanti nel percorso negoziale verso Glasgow”, ha affermato Di Maio. “Metteremo il massimo impegno affinché anche il vertice G20 dei capi di Stato e di governo, che si terrà a Roma dal 30 al 31 ottobre, possa essere funzionale al successo della Cop26, guardando ad obiettivi climatici più ambiziosi, in un quadro rispettoso della dignità delle persone, del lavoro e degli equilibri sociali”, ha sottolineato Di Maio. Secondo il ministro, la “just transition” alla quale i governanti sono chiamati a dare il loro contributo, non è solo ambientale, ma “essa può e deve rappresentare un cambiamento epocale, non solo con riferimento all’attenzione per il Creato, ma anche alla cura dei più deboli: dagli ultimi, a coloro che la pandemia ha reso più fragili, ai nuovi poveri”. (Res)