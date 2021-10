Afghanistan: talebani annunciano di aver “neutralizzato” cellula Stato islamico a Kabul

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I talebani hanno affermato questa mattina di aver neutralizzato una cellula dello Stato islamico – provincia del Khorasan a Kabul, poche ore dopo un attentato contro una moschea nella capitale dell’Afghanistan in cui sono rimaste uccise almeno cinque persone. Secondo quanto affermato dal portavoce dei talebani, Zabihullah Mujahid, esponenti del gruppo al potere in Afghanistan hanno individuato una cellula dello Stato islamico che si celava in una abitazione a nord di Kabul uccidendo tutti i suoi membri. "La scorsa notte, un'unità speciale dei mujaheddin dell'Emirato islamico ha effettuato un'operazione contro gli insorti dell'Is" in un distretto di Kabul, ha affermato Mujahid sul suo account Twitter. L'operazione è avvenuta poche ore dopo un attentato alla moschea Id Gah a Kabul, dove si stava svolgendo una cerimonia funebre per la madre del portavoce Mujahid, morta la scorsa settimana. Almeno cinque persone sono state uccise e undici ferite, civili e talebani.(Res)