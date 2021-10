Spagna: capo di gabinetto del premier Sanchez lasciò l'incarico volontariamente a luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ivan Redondo, ex capo di gabinetto del presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, ha lasciato volontariamente l'incarico nonostante gli fosse stato offerto l'incarico di ministro. Lo ha affermato lo stesso Redondo, considerato fino al luglio scorso il braccio destro del premier, in un'intervista televisiva a "La Sexta". "Ho deciso di andarmene e di fermarmi. L'ho spiegato al presidente ed ha capito", ha sottolineato Redondo, assicurando che "è in contatto costante" con Sanchez e definendo la relazione con il premier "speciale e sacra". In merito alle elezioni perse pesantemente nel maggio scorso nella comunità di Madrid e che sono state una delle ragioni alla base del corposo rimpasto di governo, secondo l'ex capo di gabinetto "c'era appena l'un per cento di possibilità di vincere", aggiungendo che la politica è "un po' come la Formula 1. Il mio lavoro è quello di essere un ingegnere e a volte la macchina non funziona, anche si ha un grande pilota". Sull'incontro durato pochi secondi tra Sanchez e il presidente statunitense Joe Biden, nel quadro del vertice della Nato, Redondo ha spiegato che è stato "un primo contatto" tra i due leader e ha sostenuto che la sua incidenza in questo tipo di azione "è abbastanza minima", in quanto si tratta di una questione di politica estera.(Spm)