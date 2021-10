Abruzzo: turismo, tutto pronto per Active 2021 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'evento, in programma dall'8 al 12 ottobre, è stato realizzato con la direzione tecnica di "Bikelife live your passion": dieci grandi tour operator internazionali, provenienti da Italia, Francia, Spagna e Stati Uniti, tutti specialisti della vacanza attiva, esploreranno palmo a palmo il territorio regionale in due distinti tour (uno in bici, l'altro a piedi, ma entrambi con partenza dall'Aquila) destinati a trasformarsi in altrettanti pacchetti immessi sui mercati internazionali. Una destinazione che i nomi scelti, "Iconico" e "Culto", intende riempire di suggestioni legate alla bellezza del paesaggio e dei valori storico-architettonici, ma anche al necessario corredo legato a qualità dell'ospitalità e del cibo. Una immersione nell'Abruzzo montano, nei parchi e nella costa che i dieci tour operator concluderanno con un faccia a faccia con gli operatori locali con "B2B" in programma a San Vito Chietino il 12 ottobre. (Gru)