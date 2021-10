Clima: Sharma (Cop26), sforzo globale per risolvere crisi costruita dall'uomo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutti i Paesi del mondo devono fare la loro parte nello "sforzo globale" volto a risolvere una crisi urgente "costruita dalle mani dell'uomo". Lo ha dichiarato il presidente designato della Cop26 di Glasgow, Alok Sharma, intervenendo oggi in Vaticano all’evento “Fede e Scienza: verso la Cop26”, che riunisce leader religiosi e scienziati attorno ad un Appello rivolto ai partecipanti alla conferenza sul clima co-organizzata da Regno Unito e Italia nella città scozzese a inizio novembre. Secondo Sharma, la crisi climatica rappresenta "un'ingiustizia" in quanto "i più poveri soffrono di più pur avendo fatto di meno". "Tutti i Paesi devono fare la loro parte per questo sforzo globale", ha proseguito il presidente della Cop-26. "Le nostre priorità sono condivise", ha assicurato Sharma, assumendo l'impegno di diffondere il messaggio dell'appello odierno dei leader religiosi nella Cop-26 di inizio novembre a Glasgow.(Res)