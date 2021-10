Spagna: ex amante di Juan Carlos intendeva lasciare in eredità al sovrano quota in un fondo sovrano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Corinna Larsen, ex amante del re emerito spagnolo Juan Carlos, pianificò nel 2007 che i gestori di un fondo chiamato Peregrine, dalla Nuova Zelanda, avrebbero consegnato il 30 per cento dei proventi di un fondo ispano-saudita all'ex monarca in caso di sua morte. E' quanto emerge da alcuni documenti che fanno parte dell'inchiesta internazionale conosciuta come "Pandora Papers". In una lettera, la donna aveva espresso il desiderio che dopo la sua morte i beni del fondo fossero distribuiti "equamente" tra i suoi due figli e "sua maestà il re Juan Carlos". I documenti non firmati erano stati creati il 27 marzo 2007, quattordici giorni prima che il fondo saudita ispanico promosso dai due Paesi fosse registrato nel paradiso fiscale di Guernsey. L'avvocato di Larsen, da parte sua, sostiene che i documenti siano falsi. (Spm)