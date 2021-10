Gli appuntamenti di oggi a Roma e nel Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti oggi a Roma e nel LazioROMA 2021- La sindaca uscente di Roma del M5s Virginia Raggi seguirà lo spoglio al The Hive Hotel, in via Urbana 171. La sala sarà aperta dalle 15:00- Il candidato sindaco di Roma per il centrosinistra Roberto Gualtieri seguirà lo spoglio presso il suo comitato elettorale in via di Portonaccio 23/D. Il comitato sarà aperto dalle 13:00- Il candidato sindaco di Roma per il centrodestra Enrico Michetti seguirà lo spoglio presso il suo comitato in via Antonio Malfante 83. Il comitato sarà aperto dalle 14:30- Il candidato sindaco di Roma di Azione Carlo Calenda seguirà lo spoglio presso il suo comitato in viale Trastevere 213. Il comitato sarà aperto dalle 10:00 (segue) (Rer)