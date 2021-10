© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cielo in prevalenza molto nuvoloso o coperto, qualche schiarita potrebbe interessare maggiormente la bassa pianura. Precipitazioni moderate diffuse su Alpi e Prealpi, sparse e intermittenti altrove. Possibilità di locali temporali. Temperature minime in lieve rialzo, massime in calo. (Rem)