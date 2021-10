Gli appuntamenti di oggi a Milano e in Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per oggi a Milano e in Lombardia.VARIEAssemblea elettiva regionale di Confesercenti Lombardia che nomina i vertici dell'associazione per il quadriennio 2021/2025. Intervengono il neo segretario regionale dell'associazione, il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana; la presidente Nazionale di Confesercenti, Patrizia De Luise; l’assessore regionale al turismo, Marketing Territoriale e Moda, Lara Magoni; l’assessore regionale allo sviluppo economico Guido Guidesi; il docente dell'Università di Milano e partner Tradelab, Luca Zanderighi; il docente del Politecnico di Milano - responsabile Urb&Com Lab, Luca Tamini.The Westin Palace, piazza della Repubblica 20 (ore 11)Installazione su un convoglio Trenord dell'opera "Paesaggi Imprevisti" dell'artista Igor Eškinja, realizzato nell'ambito della seconda edizione di BienNoLo, la biennale d'arte contemporanea del distretto milanese NoLo.Stazione di Milano Cadorna (ore 11) (Rem)