Etiopia: premier Ahmed giura per un nuovo mandato di cinque anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro etiope Abiy Ahmed ha prestato giuramento per un nuovo mandato di cinque anni, come previsto dalla Costituzione dopo che il Partito della Prosperità (Pp) - di cui è leader - ha registrato una vittoria schiacciante alle elezioni dello scorso 21 giugno. Lo riferisce il quotidiano locale "Addis Standard", che sui social media ha pubblicato una foto del giuramento di Ahmed. La riconferma di Ahmed cade in concomitanza con un conflitto, quello del Tigrè, che prosegue ormai senza sosta da undici mesi e gli ha attirato forti critiche internazionali, mentre a livello interno l'acuirsi di scontri intercomunitari in diverse regioni del Paese lo costringerà ad affrontare problemi insoluti. Ad annunciare l'insediamento era stato lo scorso 31 agosto il presidente della Camera dei rappresentanti del popolo (la camera bassa del parlamento federale etiope), Tagesse Chafo, che in una nota aveva espresso un forte ottimismo sul fatto che l'Etiopia sarà in grado di "superare le sfide che sta affrontando e raggiungere i suoi obiettivi di sviluppo attraverso la partecipazione pubblica". Come annunciato dal vice capo del Consiglio elettorale nazionale dell'Etiopia (Nebe), Wubshet Ayele, alle elezioni di giugno il Pp - guidato dal premier Abiy Ahmed - ha conquistato 421 seggi su un totale di 436, una vittoria che spianava di fatto la strada alla rielezione del premier Ahmed: in base alla Costituzione, infatti, il leader del partito vincitore viene poi eletto primo ministro. (Res)