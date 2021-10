India: auto sulla folla e violenze durante protesta agricoltori in Uttar Pradesh, otto morti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Congresso nazionale indiano (Inc), partito di opposizione nello Stato e a Nuova Delhi, ha chiesto un’inchiesta rigorosa, criticando il Partito del popolo indiano (Bjp), che governa. Priyanka Gandhi, segretaria generale del Congresso nell’Uttar Pradesh, giunta a Lakhimpur Kheri, ha riferito che la polizia l’ha fermata lungo la strada e che non le ha permesso di incontrare le famiglie delle vittime. Il presidente del Partito socialista (Sp), Akhilesh Yadav, è stato fermato è trattenuto in custodia oggi dopo aver organizzato un sit-in, insieme al segretario generale Ramgopal Yadav. Il 5 settembre nell’Uttar Pradesh c’è stata una grande manifestazione contro le tre leggi di riforma del commercio agricolo approvate un anno fa: più di 500 mila persone hanno manifestato a Muzaffarnagar. È stata la manifestazione più massiccia da molti mesi, importante anche perché nello Stato, il più popoloso dell’India, si svolgeranno le elezioni per il rinnovo dell’assemblea legislativa l’anno prossimo. (segue) (Inn)