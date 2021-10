Libia: ministro Esteri Mangoush annuncia inizio partenza combattenti stranieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra degli Esteri del Governo di unità nazionale (Gun) della Libia, Najla el Mangoush, ha annunciato l'inizio della partenza dei combattenti stranieri dal territorio libico. Il capo della diplomazia del Paese nordafricano ha parlato oggi durante una conferenza stampa congiunta con il ministro degli Esteri del Kuwait, Ahmed al Sabah, attualmente in visita ufficiale a Tripoli. La ministra El Mangoush ha affermato che alcuni gruppi di combattenti stranieri hanno già lasciato la Libia. L'esponente dell'esecutivo libico in carica fino alle elezioni del 24 dicembre aveva rivelato, in precedenza, l'intenzione di organizzare e ospitare una grande conferenza internazionale all'inizio di ottobre per presentare un'iniziativa "puramente libica" per raggiungere la stabilità nel Paese arabo del Mediterraneo.(Lit)