Spagna: a settembre maggior calo della disoccupazione dal 2000

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A settembre la Spagna ha registrato il minor numero di disoccupati (3.257.802) dal 2000, confermando la tendenza positiva avviata negli ultimi sette mesi. È quanto emerge dai dati resi noti oggi dai ministeri del Lavoro e della Sicurezza sociale. Insieme alla riduzione del numero di disoccupati (-76.113), anche il numero di iscritti all'Istituto di previdenza sociale (19.531.111) ha mostrato un aumento di 57.287 contribuenti rispetto al mese di agosto. Tuttavia, i dati devono essere considerati senza perdere di vista il numero di lavoratori in cassa integrazione straordinaria (Erte) disposta dal governo nel marzo del 2020 per porre un argine alle conseguenze economiche e sociali della pandemia del coronavirus. Il numero di lavoratori in Erte a settembre è stato pari a 239.230 persone, la cifra più bassa dall'inizio dell'ultimo anno e mezzo, molto lontana dai più di tre milioni e mezzo che avevano beneficiato di questa misura nei mesi più difficili. Il gruppo dei lavoratori autonomi, dopo la flessione di agosto (-7 mila) è cresciuto di nuovo in settembre, a 3.319.875 (4.272 in più). (Spm)