Imprese: Evergrande, sospesa compravendita azioni sulla borsa di Hong Kong

- La compravendita di azioni Evergrande e della sua unità di gestione immobiliare,Evergrande Property, è stata sospesa sulla borsa di Hong Kong a partire dalle 09:00 (ora locale) di questa mattina. È quanto si legge in un comunicato dell’azienda, che tuttavia non rende noto il motivo della decisione. Nel corso dell’anno, Evergrande ha fallito nel rimborsare investitori, banche e fornitori, alimentando un’ondata di sfiducia che ha fatto crollare il valore delle sue azioni dell’80 per cento. Sono state sospese ad Hong Kong anche le negoziazioni di altri 15 altri titoli, tra cui quello dello sviluppatore immobiliare cinese Hopson Development, che – secondo la stampa cinese - aveva accettato di acquisire il 51 per cento di Evergrande Property in un affare da 5.14 miliardi. (Cip)