Cina: riapertura frontiere possibile con l’85 per cento della popolazione vaccinata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina potrebbe rimuovere le restrizioni all'ingresso nel Paese soltanto quando l’85 per cento della sua popolazione sarà vaccinata e le infezioni saranno contenute anche all'estero. Lo ha spiegato in un’intervista al “Southern People Weekly” l’esperto di malattie respiratorie Zhong Nanshan, secondo cui il Paese potrebbe raggiungere il traguardo entro la fine dell’anno. In base ai dati forniti dalla task force sulla Covid-19 del Consiglio di Stato, il 78 per cento della popolazione cinese ha ricevuto almeno la prima dose di vaccino alla data del 19 settembre, ma il quadro epidemiologico internazionale non sembra rassicurare il governo. Il tasso di mortalità globale di Covid-19 si attesta tra l’1 e il 2 per cento, un dato "molto alto" secondo Zhong, che ritiene una bassa mortalità, un alto tasso di vaccinazione e la drastica riduzione dei contagi “condizioni preliminari” per il ripristino del libero accesso alla Cina. “Il Paese non può procedere con restrizioni così rigide. Il coronavirus è una pandemia globale che richiede la collaborazione di tutti i Paesi” ha concluso l’esperto. (Cip)