Siria-Cina: colloqui bilaterali sul rafforzamento della cooperazione congiunta

- Il ministro dell'Economia e del Commercio estero siriano, Mohammad Samer Khalil, ha incontrato commissario generale del padiglione cinese ad Expo 2020 Dubai, Zhang Shenfeng, per discutere del rafforzamento della cooperazione congiunta tra Siria e Cina in vari ambiti. Lo rende noto l’agenzia di stampa siriana “Sana”. Durante l’incontro, Khalil ha elogiato le relazioni tra i due Paesi, sottolineando l’importanza della cooperazione nel settore privato e non. “La Cina è il più grande partner commerciale e strategico della Siria e incoraggiamo le aziende cinesi a investire nel nostro Paese”, ha affermato il ministro. (Res)