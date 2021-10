Usa: Trump convinto di battere DeSantis alle primarie del 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, si è detto certo di poter sconfiggere il governatore della Florida Ron DeSantis, se i due più popolari esponenti del Partito repubblicano si fronteggeranno alle primarie presidenziali del 2024. "Se lo affrontassi lo batterei, come batterei chiunque altri", ha dichiarato Trump nel corso di una intervista a "Yahoo Finance Live" che verrà pubblicata oggi, 4 ottobre. Trump si è detto convinto però che De Santis non sceglierà di affrontarlo nel 2024, ma farà un passo indietro "come la maggior parte" degli altri esponenti repubblicani interessati alla presidenza Usa. Da un sondaggio pubblicato dal Conservative Political Action Conference (Cpac) lo scorso luglio emerge che il 70 per cento degli elettori repubblicani voterebbe Trump, se quest'ultimo si candidasse alle primarie nel 2024. Nel sondaggio, DeSantis risulta il secondo candidato più popolare, col 21 per cento dei consensi. (Nys)