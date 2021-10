Usa: ex dipendente, Facebook ha "tradito la democrazia"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una ex dipendente di Facebook ha lanciato l'allarme in merito alle pratiche adottate dal colosso dei social media per controllare la circolazione della disinformazione sulla sua piattaforma, definendole "un tradimento della democrazia". Frances Haugen, che ha lasciato Facebook lo scorso maggio, ha dichiarato nel corso di una intervista all'emittente "Cbs News" che il social media ha adottato "sistemi di sicurezza" per controllare la disinformazione prima delle elezioni presidenziali del 2020, ma li ha poi perlopiù rimossi, dando priorità "alla crescita sulla sicurezza". Proprio l'abbandono di tali sistemi di sicurezza sarebbe corresponsabile, secondo l'ex dipendente, anche dell'assalto al Congresso del 6 gennaio scorso. (segue) (Nys)