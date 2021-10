Pakistan: ministro Esteri Qureshi, dialogo con talebani per arginare terrorismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La sicurezza in Afghanistan è una prerogativa del movimento taleban, crediamo nella loro capacità di partito di ordine e giustizia nel Paese». Lo ha detto a "La Stampa" il ministro degli Esteri pakistano Makhdoom Shah Mehmood Qureshi, intervenuto in un forum della Foreign Press Association. Il ministro spiega la posizione di Islamabad rispetto al nuovo Emirato islamico di Afghanistan: "Il rispetto per l'opinione internazionale e il mantenimento delle promesse è nel migliore interesse dei taleban. Molti aspetti positivi sono emersi durante l'attuale trasformazione nel Paese, come l'assenza di spargimenti di sangue e di guerra civile. Rilasciare gli asset congelati per gli afgani potrebbe essere un passo importante per rafforzare la fiducia. Il Pakistan, come altri vicini, vuole un governo di coalizione globale in Afghanistan. Crediamo che il processo di riconciliazione non possa essere completato senza la formazione di un governo unitario". "Il dossier afgano - continua Qureshi - deve essere affrontato in un contesto regionale prima e poi in un consesso internazionale in cui sarà importante il ruolo dell'Italia quale presidente di turno del G20. E' un invito alla cooperazione quello di Munir Akram, ambasciatore del Pakistan presso le Nazioni Unite e presidente del Consiglio economico e sociale Onu". (segue) (Res)